Удар коалиции по складу ИГ с химоружием в Сирии унес жизни сотен боевиков и мирных жителей

2017-04-13 14:39 | www.apa.az | 3

Самолеты международной коалиции разбомбили склад с химоружием террористической группировки «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, от отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей, заявили в генштабе Сирии.

Удар, по данным военных, был нанесен накануне около 17.30-17.50 по местному времени.

«На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30» — говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, массовая гибель людей доказывает наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как средство массового поражения. При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о том, что 80 человек погибли и 200 пострадали при атаке с применением химического оружия в провинции Идлиб.

В ночь на 7 апреля ВМС США нанесли удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по базе сирийских ВВС Шайрат близ города Хомс.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал это «пропорциональным ответом» на химическую атаку в Идлибе. Москва в свою очередь, осудила действия Вашингтона, расценив их как агрессию против суверенного государства.