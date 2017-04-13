В США пара убила своего приемного сына после просмотра «Манчестера у моря»

2017-04-13 12:53 | www.oxu.az | 2

В США окружной прокурор заявил, что семейная пара решила убить своего 16-летнего приемного сына после просмотра фильма «Манчестер у моря».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Sky News.

По словам прокурора округа Шенанго (Нью-Йорк) Джозефа Макбрайда, Эрнст и Хизер Франклин совершили убийство в течение двух часов после просмотра кинокартины.

«В тот вечер, по словам обвиняемой, она смотрела фильм под названием «Манчестер у моря», - сказал Макбрайд судье.

Сообщается, что после убийства пара пыталась скрыть следы преступления. Франклинам предъявили обвинение в убийстве, поджоге и подделке вещественных доказательств.

Н.О.