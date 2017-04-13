Азербайджан снизит зависимость от импорта полиэтилена и полипропилена - SOCAR Polymer

2017-04-13 13:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан снизит зависимость от импорта полиэтилена и полипропилена, сказал журналистам в четверг глава проекта SOCAR Polymer Фарид Джафаров.

В первом квартале 2018 года в рамках проекта в Сумгайытском химико-промышленном парке планируется сдать в эксплуатацию новый завод по производству полипропилена, а в третьем квартале - полиэтиленовый завод.

Проект реализуется согласно графику. "Примерно 60 процентов работ уже выполнена. Проект состоит из двух частей: работы по строительству завода по производству полипропилена завершены на 73 процента, а в рамках полиэтиленового завода - более чем на 30 процентов", - сказал Джафаров.

Их продукция, как отметил глава проекта, может быть использована в медицинской и легкой промышленности, и в любой другой сфере, где используются пластмассы. Производимые на этих предприятиях полипропилен и полиэтилен будут соотвествовать самым высоким международным стандартам качества.

"С началом производства приоритетом, конечно же, будет удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а в перспективе предусматривается экспорт данной продукции на зарубежные рынки, в частности в Турцию, Россию и европейские страны. На покрытие внутренних потребностей будет направлено 30 процентов от общего объема производства", - сказал Джафаров.

Касаясь вопроса создания рабочих мест в рамках проекта, он отметил, что в настоящее время в строительных работах задействовано свыше трех тысяч человек, а после завершения строительства будет создано 300 постоянных рабочих мест. Операторы в настоящее время проходят тренинги, сказал Джафаров.

Общая стоимость проекта SOCAR Polymer составляет 750 миллионов долларов, из них 60 процентов средств финансируются за счет Газпромбанка.

(Автор: Гусейн Велиев)