В Мосуле возобновился штурм Старого города

2017-04-13 13:44 | www.trend.az | 2

Федеральная полиция Ирака возобновила в четверг наступление в западной части Мосула — в направлении квартала Старого города, где закрепились террористы группировки "Исламское государство” (ИГ), сообщается в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

По словам главы силового ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, в утренние часы полицейским удалось войти в районы Старого города со стороны квартала Баб-эльДжадид. Сейчас военные продвигаются в направлении мечети Ан-Нури. При этом, по словам Шакера, цитируемым в заявлении полиции, силовикам во время штурма удалось уничтожить тринадцать террористов.

Именно мечеть ан-Нури, построенную свыше восьмисот лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой и провозгласил псевдохалифат. Мечеть и находящийся на ее территории "падающий” минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов. По мнению силовиков, ИГ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе, может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим его частям.

Как ранее заявляли РИА Новости ряд командиров федеральной полиции, задержка штурма контролируемых радикалами районов Мосула связана с открытием коридоров безопасности для выхода мирных жителей.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.