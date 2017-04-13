Объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 2%

2017-04-13 15:01 | www.apa.az | 2

За январь-март текущего года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 10 млрд. манатов, что на 6,8% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 2%, в нефтяном секторе сократился на 8,3%. Согласно статданным, 71,8% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 22,6% - перерабатывающей сфере, 4,9% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Производство продукции в сфере горнорудной промышленности сократилось на 9,9%, добыча товарного газа увеличилась на 0,9%. В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 3,4%, напитков – на 37,1%, изделий текстильной промышленности - в 2,4 раза, одежды – в 2 раза, дерева и изделий из дерева – на 52,1%, фармацевтической продукции – в 2,4 раза, резины и пластиковых изделий – на 42,4%, строительных материалов – на 50,2%, изделий металлургической промышленности – на 3,8%, компьютеров и электронных товаров – в 2,2 раза, электрического оборудования – в 2,9 раза, иных транспортных средств – на 24,7%, мебели – на 56,5%.

Помимо этого, производство табачных изделий сократилось на 58,1%, кожи и изделий из кожи, обуви – на 54%, бумаги и картона – на 3,3%, полиграфической продукции – на 63,8%, нефтепродуктов – на 6,1%, товаров химической промышленности – на 4,3%, готовых металлургических изделий – на 21%, машин и оборудования – на 42,4%, установки и ремонта машин и оборудования – на 59,9%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром отмечен рост на 2,6%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - сокращение на 0,7%.