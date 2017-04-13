Азербайджан повысил импорт автомобилей на 6%

2017-04-13 15:18 | www.apa.az | 2

За январь-март текущего года в Азербайджан из-за рубежа импортирован 1 431 автомобиль, что на 69 ед. или на 5,1% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомтаможни, из них 25 автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 1185 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 195 – грузовые автомобили, 26 – автомобили спецназначения.