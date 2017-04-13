В Азербайджане выпадет град

2017-04-13 13:00 | www.oxu.az | 5

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня в основном без осадков. Возможен слабый туман, ночью и утром в некоторых местах полуострова будет изморось. Переменчивый юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 7-10, днем 14-19, в некоторых местах полуострова 22-24, в Баку ночью 8-10, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 45-55%, днем 75-85%.

В районах Азербайджана ночью и утром ожидаются грозы, временами дожди. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 18-23 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 10-15 градусов тепла.

С 14 до 16 апреля в основном в северных и западных районах временами ожидаются дожди, местами грозы, град, в горных районах выпадет снег. Западный ветер местами временно усилится.

Н.О.

