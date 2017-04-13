Виталий Кличко: Нам есть чему поучится у Баку

2017-04-13 13:12 | www.oxu.az | 2

«Нам есть чему поучится у Баку, использовать тот позитивный опыт, который был приобретен в плане проведения международных мероприятий».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Комментируя состоявшуюся сегодня встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Кличко заявил, что обсуждались вопросы, связанные с развитием отношений между Киевом и Баку.

«Очень важно чтобы эти отношения стали более тесными», - отметил Кличко, подчеркнув важность развития бизнес связей, культурных отношений, сотрудничестве в сфере спорта.

Он напомнил, что Баку ранее принимал на высоком уровне такое международное мероприятие как музыкальный конкурс «Евровидение», отметив, что этот опыт может быть полезен и для Киева.

Мэр Киева комментируя проходящий в Баку Шопинг фестиваль, заявил, что подобное мероприятие даст возможность людям открывать мир намного шире. «Это придаст толчок, в том числе развитию города, его туристического потенциала и сделать его визитной карточкой для приезжающих», - отметил Кличко.

A.M.