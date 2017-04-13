Заседание Совета министров иностранных дел ШОС состоится 21 апреля в Астане

2017-04-13 16:12 | www.trend.az | 3

Заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) пройдет 21 апреля в Астане. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"На СМИД ШОС планируется рассмотреть вопросы подготовки к саммиту организации 8-9 июня в Астане, - отметил дипломат. - Ожидается, что будет рассмотрен проект решения о завершении процедуры приема в организацию Индии и Пакистана и предоставлении им статуса государств-членов. Министры должны одобрить проект заключения о том, как выполнены все взятые обязательства по вступлению Индии и Пакистана в ШОС и проект соответствующего решения Совета глав государств".

"Есть также договоренность об ускоренном проведении процедуры внутригосударственного согласования, чтобы вынести на рассмотрение глав государств ШОС проект конвенции о совместном противодействии международному терроризму, - сказал спецпредставитель президента РФ. - Учитывая возрастающую террористическую угрозу, было бы целесообразно еще раз декларировать намерение и твердый настрой ШОС на совместную работу на этом треке".

"Это солидный и серьезный документ, который внесет вклад в развитие нормативно-правовой базы по взаимодействию в этой чувствительной сфере, - добавил Хакимов. - Проект готов, сейчас идет согласование". По его словам, в числе документов, которые находятся на стадии согласования, будет также Антинаркотическая стратегия на 2017-2022 годы и программа по ее выполнению.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью странами - Россией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Эти страны, кроме Узбекистана, являлись участницами "Шанхайской пятерки", образованной в 1997 году и ставшей базой нынешней ШОС. В 2015 году началась процедура вступления в организацию Индии и Пакистана.