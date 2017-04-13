Страховые компании Азербайджана запустили обновленные выписки по е-договорам ОСАГО

2017-04-13 16:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана смогут получить выписки с новым содержанием по своим договорам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), заключенным со страховыми компаниями в электронном виде, сообщает в четверг Бюро обязательного страхования (ISB).

Так, в конце марта текущего года входящие в ISB страховщики обновили содержание бумажных выписок, предоставляемых страхователям по электронным полисам ОСАГО.

"Согласно нововведениям, страхователи смогут получить выписки по своим договорам ОСАГО в следующем содержании, в зависимости от регистрационного статуса договора в системе: в случае уплаты предусмотренного договором страхового взноса, выписка будет содержать пункт о действительности страхового договора, иначе в ней будет указан, что данный договор не вступил в силу. В случаях же прекращения действия договора, в выписке будет отображена соответствующая заметка об аннулировании страхового полиса", - говорится в сообщении.

Для чего нужны данные выписки

С первого ноября 2016 года договора ОСАГО в Азербайджане заключаются в электронном виде, и все договора регистрируются в центральной информационной системе ISB.

Наряду с этим, страхуемые, чтобы ознакомиться с данными по собственным страховым полисам, могут получать из системы соответствующие выписки. Для этого вместе со страховыми компаниями-участниками Бюро на основе единых стандартов были подготовлены соответствующие печатные формы этих выписок и обеспечен механизм предоставления данных форм страховыми компаниями страхователям, являющимся их клиентами. Таким образом, каждое застрахованное лицо вправе получить выписку, охватывающую информацию о его полисе ОСАГО, путем обращения в страховую компанию, у которого был приобретен данный полис.

Какие данные отображаются в выписке

В зависимости от регистрационного статуса договора ОСАГО в информационной системе Бюро, в выписках может содержаться информация о действительности либо недействительности договора, или же его аннулировании. Лицо, получившее выписку, может ознакомиться с датами начала и окончания действия своего договора, страховой суммой, кодом и суммой платежа, требуемого для вступления в силу договора, данными об автотранспортном средстве, являющимся предметом договора, а также информацией о страховщике, его представителе или же страховом посреднике, с которым был заключен договор. Помимо этого, сканированием посредством смартфона специальных QR-кодов, имеющихся в выписке, можно скачать и ознакомиться с соответствующим договором, находящимся в электронном виде в системе страховщика, а также сформировать и отправить СМС запрос на короткий номер 9707 Бюро для проверки подлинности договора.

Выписка не заменяет договор ОСАГО

Тем не менее, ISB доводит до сведения граждан, что данные выписки ни при каких обстоятельствах не должны восприниматься в качестве самого договора или полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Эти выписки носят сугубо информационный характер и предназначены для предоставления застрахованным лицам возможности ознакомления с данными, содержащимися в договоре ОСАГО. Они могут быть использованы только в качестве ссылочного документа для выявления наличия действующего полиса ОСАГО у водителей автотранспортных средств.

Как приобрести выписку по договору ОСАГО

Для получения выписок по своим договорам ОСАГО страхуемым следует обратиться к своим страховщикам, которые в свою очередь обязаны предоставить им печатную форму соответствующей выписки. Лица, желающие сопоставить данные выписки с информацией, хранящейся в центральной информационной системе ISB, могут отправить номер своего договора ОСАГО на короткий номер 9707, или же воспользоваться соответствующей электронной услугой на веб-сайте Бюро по адресу http://services.isb.az/.