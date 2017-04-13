Suriye'den şok iddia: Koalisyon uçaklarının IŞİD'ın kimyasal deposunu vurması sonucu yüzlerle kişi öldü

2017-04-13 15:30 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Suriye hükumetine bağlı SANA haber ajansında yayımlanan habere göre, ABD komutasındaki uluslararası koalisyon uçaklarının Deyrezzor kırsalının doğusu Hatla Köyünde IŞİD’in büyük miktarda zehirli kimyasal madde içeren bir deposunu imha etmeleri sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu yüzlerle kişi yaşamını kaybetti.

Suriye Genel Komutanlığı bugün yayınladığı bültende; uluslararası koalisyon güçlerine tabi savaş uçaklarının dün saat 17:30 ila 17:50 sularında Deyrezzor kırsalının doğusunda IŞİD’in büyük bir karargahını imha ettiklerini belirtti.

Saldırı ardından karargahın üstünde önce beyaz, ardında da sarı bir bulut meydana geldiğine dikkat çeken komutanlık, bunun üzerine karargahta bulunan ve büyük miktarda zehirli kimyasal madde içeren bir deponun havaya uçtuğunun anlaşıldığını ifade etti.

Saldırı sonucunda bölgede saat 22:30 sularına kadar devam eden büyük bir yangının meydana geldiğine dikkat çeken komutanlık; çıkan zehirli gazların solunması nedeniyle aralarında çok sayıda sivil insanın bulunduğu yüzlerce kişinin öldüğünü belirtti.