Президент Азербайджана принял мэра Киева - ОБНОВЛЕНО

2017-04-13 15:20 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Как сообщает АПА, вспомнив недавнюю встречу в Мюнхене с главой Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко, глава государства выразил надежду на то, что его визит в Азербайджан пройдет интересно, послужит делу укрепления связей между нашими странами, в том числе Баку и Киевом.

Подчеркнув наличие хороших перспектив для сотрудничества и взаимного опыта, глава государства Ильхам Алиев сказал, что нынешний визит Виталия Кличко создает возможность для встреч с коллегами, непосредственного знакомства с процессами, протекающими в нашей столице, и спортивными объектами, строящимися в Баку.

Выразив большое чувство удовлетворения от визита в Азербайджан, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отметил, что давно не был в Баку, красота нашей столицы произвела на него глубокое впечатление. Он сказал, что в связи с его визитом проделана большая подготовительная работа по расширению сотрудничества между нашими странами, в том числе Баку и Киевом.

Затем Виталий Кличко преподнес в подарок президенту Ильхаму Алиеву один экземпляр изданной ограниченным тиражом книги-альбома, посвященной всемирно известному боксеру Мохаммеду Али с личным автографом Мохаммеда Али. Отметим, что книга-альбом, подаренная главе нашего государства, является 16-м экземпляром ограниченного тиража.

***

11:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящегося с визитом в нашей стране председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Как сообщает АПА, целью визита является ознакомление с опытом Азербайджана в проведении музыкального конкурса «Евровидение», которое в этом году пройдет в Киеве.