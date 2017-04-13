Члены семьи проживающего в Голландии Ордухана Теймурхана обратились к президенту Азербайджана

2017-04-13 15:43 | www.apa.az | 2

Родственники и члены семьи, проживающего в Голландии и позиционирующего себя в качестве блогера, Ордухана Теймурхана обратились к президенту Азербайджана.

Как сообщает АПА, в обращении говорится: «Мы с негодованием осуждаем не соответствующие действительности заявления, не проживающего в нашей стране и даже не имеющего гражданства Азербайджана человека в адрес нашей республики и ее уважаемого президента, который ведет ее к прогрессу и развитию. Мы оцениваем его анти-азербайджанскую деятельность за пределами нашей страны под влиянием иностранных сил как измену нашему государству и народу. Мы считаем недопустимыми претензии этого неграмотного, ничего не достигшего в жизни человека к правительству Азербайджана».

Авторы обращения отмечают, что они поддерживают и всегда будут продолжать поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Ильхама Алиева: «Мы выражаем наш протест этому человеку, который выступает против законов нашего государства и политики, проводимой нашим президентом».

Обращение подписали брат Ордухана Теймурхана Бабир Бабиров, сестры Рубаба Зейналова, Садагат Агаева, Судаба Алиева, а также близкие родственники Сабухи Зейналов, Вюсал Алиев, Васиф Алиев, Турал Алиев, Хаяла Бабирли, Хумар Назарова и Вели Алиев.