Выявлены факты незаконного содержания медведей и джейранов

2017-04-13 13:25 | www.oxu.az | 2

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов провели в начале апреля рейды в ряде центров отдыха.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе МЭПР.

В результате рейдов в центре отдыха «Yaşıl Göl» в Агдашском районе обнаружили 1 бурого медведя, в центре отдыха «Çənlibel» Хачмазского района – 2 дагестанских туров, а в центре отдыха «Qarabağ» Физулинского района – 2 бурых медведей и 3 джейранов. Животные были незаконно выловлены и содержались в клетках.

Были составлены протоколы в отношении владельцев этих центров отдыха, каждый из них был оштрафован на 500 манатов. Животные из центров отдыха «Yaşıl Göl» и «Çənlibel» были переданы в Центр восстановления и реабилитации дикой природы.

A.M.