В Турции задержали более 400 предполагаемых членов РПК

2017-04-13 13:35 | www.oxu.az | 2

МВД Турции сообщило в четверг, что силы безопасности накануне задержали 412 человек, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что операция прошла в 21 провинции страны. Конфисковано большое количество оружия, боеприпасов, а также документы РПК.

По информации МВД, за минувшую неделю в Турции задержан 131 предполагаемый боевик запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). В ходе антитеррористических операций против ИГИЛ, которые прошли в 13 провинциях Турции, было конфисковано большое количество оружия и боеприпасов.

Н.О.