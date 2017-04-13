Азербайджан предложил ОАЭ создать межпарламентскую группу дружбы (ФОТО)

2017-04-13 16:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил создать в Федеральном национальном совете (парламент) ОАЭ группу дружбы. С такой инициативой выступил посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров на встрече с председателем Федерального национального совета Амаль аль Губаиси, сообщили Trend в посольстве.

Отметив высокий уровень двусторонних отношений между двумя странами, посол выразил заинтересованность азербайджанской стороны в развитии межпарламентских связей. Шикаров передал главе Федерального совета ОАЭ приглашение председателя Милли Меджлиса Азербайджана посетить страну с визитом.

Дипломат проинформировал главу Федерального совета об экономическом развитии Азербайджана, о реализуемых с участием страны крупных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектах, о растущем авторитете Азербайджана в регионе и мире.

Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере туризма, дипломат отметил, что в 2016 году количество туристов из ОАЭ в Азербайджан увеличилось более чем в 30 раз.

В ходе встречи также обсуждались перспективы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, возможности расширения инвестиций ОАЭ в Азербайджан.

Проинформировав Амаль аль Губаиси о предстоящих в мае в Азербайджане Исламских играх солидарности, дипломат выразил желание азербайджанской стороны видеть на открытии Игр официальных лиц ОАЭ.

Дипломат также проинформировал главу Федерального национального совета об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и его гуманитарных и экономических последствиях.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Коснувшись Ходжалинского геноцида, совершенного армянами в отношении азербайджанского народа, дипломат отметил, что Пакистан, Мексика, Колумбия, Перу и ряд других стран, а также несколько штатов США, ОИС уже признали эту трагедию геноцидом. Дипломат отметил важность выражения ОАЭ на государственном уровне позиции по этой трагедии.

Амаль аль Губаиси выразила заинтересованность в развитии межпарламентского сотрудничества с Азербайджаном. По ее словам, предложение Азербайджана о создании группы дружбы в парламенте интересно, и ОАЭ в ближайшее время его рассмотрит.