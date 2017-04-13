Azerbaycan Ordusu kapsamlı tatbikatlara hazırlanıyor

2017-04-13 16:57 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 16-21 nisan tarihlerinde geniş kapsamlı askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,Tatbikata 30 bine kadar personel, 250'den fazla tank ve zırhlı araç, 200'e kadar füze sistemi ve top, 25 çeşitli savaş uçağı ve helikopter ve yeni radyoelektronik keşif araçları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) katılacağı bildirildi.

Tatbikatlarda zorlu coğrafi koşullarda savaş ve operasyonların çeşitli yöntemleri pratiğe dökülecek.

Tatbikatlar kapsamında, güçlerin ve karargahların operasyon bölgesine yerleştirilmesi, seferberlik yedeklerinin toplanması, vurucu birliklerin oluşturulması ve belirlenmiş istikamette tatbiki, savaş uçaklarının yedek havaalanlarına taşınması, füze ve topların yedek ateş pozisyonlarına çıkarılması tatbikatları icra edilecek.