В Баку начинается суд над Маратом Уелдановым

2017-04-13 15:46 | www.apa.az | 2

Предварительное следствие по делу арестованного в Азербайджане гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова завершилось.

Как сообщает АПА, по завершении следствия дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело поступило в производство судьи Самира Алиева.

Подготовительный процесс назначен на 26 апреля.

Отметим, что 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению в статье 234.4.3 УК Азербайджана – незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере - был задержан российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов. После задержания, армянская пресса и российские проармянские СМИ ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, что как будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин. По ее словам, Марат взял фамилию жены: «Его настоящая фамилия Галустян. В Баку он был арестован за то, что как будто он шпионил в пользу Армении».