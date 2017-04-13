Фото дочери президента Киргизии вызвали ажиотаж – ФОТО

2017-04-13 14:17 | www.oxu.az | 2

Алия Шагиева - младшая дочь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, ответила комментаторам, раскритиковавшим ее за фото кормления ребенка грудью на своей странице в Facebook, передает Oxu.Az со ссылкой на 365info.kz.

«Не стоит так обнажать грудь, вы же дочь президента все-таки!», - приводит Алия Шагиева в своем посте пример самой распространенной реакции комментаторов. Женщина считает, что многие люди склонны к совершению двух ошибок: сексуализации груди и дискриминации людей, чьи родители занимают высокие посты. Дочь президента Кыргызстана делится своим видением первой проблемы, по второй же обещает высказаться в следующий раз.

«Итак, о «постыдном». Женская грудь — это часть тела, имеющая важную функцию (вскармливание ребёнка), и никак не сексуальный объект. Женская грудь — это не предмет пошлости и неприличия, как считает большинство из нас. Уже очень давно люди забыли об её истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин. В том, что женская грудь — это неприлично и связано с сексом, нас убеждают очень давно и постоянно, эта идея прослеживается и в кинематографе, и в литературе, этой идеей заполнена рекламная индустрия, СМИ.

Общество превращает женскую грудь в предмет сексуальности и гордости, а потом называет глупыми курицами тех, кто испытывает чувство неполноценности, даже если грудь способна выкормить ребёнка. Общество говорит, что материнство прекрасно, но говорит «фу, как ей не стыдно» при взгляде на кормящую мать. Забавно, правда?», - говорится в публикации.

Алия Шагиева подчеркивает, что не считает кормление грудью неприличным и готова доставать свою грудь в любой момент и в любом месте, если ее ребенок будет голоден.

«Очень важно понимать, что виноватых тут нет. Это замкнутый круг, решение которого лежит в том, чтобы начать с себя. Со своего мышления. И я так и сделаю. Я буду абсолютно спокойно доставать свою грудь где угодно, когда мой ребёнок голоден, будь то торговый центр, салон машины или скамейка в общественном парке. Я буду примером для остальных кормящих матерей, которых загнали в неудобные рамки патриархального общества. И если вы видите в этом неприличие, то у меня для вас новость: ваш стыд и ваши неприличные мысли — это ваши проблемы, а мы лишь выполняем то, что дано нам природой. Всё очень логично», - считает дочь президента Кыргызстана.

Н.О.

