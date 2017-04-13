Дом-музей Джалила Мамедкулизаде в Тбилиси отремонтируют – ФОТО

2017-04-13 14:29 | www.oxu.az | 2

Дом-музей видного азербайджанского писателя Джалила Мамедкулизаде в Тбилиси нуждается в ремонте.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, на стенах запущенного долгие годы здания появились трещины.

Часть хранящихся в доме и отражающих деятельность Дж.Мамедкулизаде в Тбилиси документов, фотоматериалов, афиши снятых на основе его произведений фильмов, копии журнала «Молла Насреддин» пришли в полную негодность.

Руководитель рабочей группы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям Афлатун Амашов, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, председатель Совета аксакалов в Грузии Исаг Новрузов и его заместитель Маяк Нематов посетили расположенный на центральной тбилисской улице Бесак дом-музей видного азербайджанского писателя, драматурга Дж.Мамедкулизаде.

Д.Гасанов отметил, что дом-музей писателя открылся 11 октября 1997 года. Издательство «Гейрат» некогда располагалось в подвале этого же дома. По его словам, сотрудники посольства Азербайджана в Грузии уже осмотрели здание. Подготовлен список хранимых там книг, оборудования, фото и видео, журналов:

«К сожалению, некоторые книги, часть копий журнала «Молла Насреддин» пришли в негодность. Мы стараемся отремонтировать здание и восстановить пришедшие в негодность вещи и материалы».

Дипломат отметил, что в связи с этим будет сделано обращение к правительствам Азербайджана и Грузии, и в соответствующие структуры.

А.Амашов отметил, что Дж.Мамедкулизаде принадлежат большие заслуги в развитии культуры, искусства и журналистики Азербайджана:

«Видный писатель работал в издаваемой с 1903 года в Тбилиси газете «Шерг-Рус». В формировании Дж.Мамедкулизаде как писателя и журналиста большую роль сыграли газета «Шерг-Рус» и ее редактор Мухаммедага Шахтахтинский. Одной из заслуг газеты «Шерг-Рус» в истории прессы Азербайджана в том, что она показала нам такого видного журналиста как Джалил Мамедкулизаде, подготовила искусного редактора, который сумел последовательно укрепить демократический фронт в существующей после него прессе».

Депутат подчеркнул, что музей нуждается в серьезном ремонте и отметил, что поднимет вопрос перед соответствующими госструктурами для скорейшего восстановления этого очага культуры.

Отметим, что первое печатное издание писателя «Почтовый ящик», «Игра в кишмиш», перевод произведения Льва Толстого «Труд, смерть и болезнь» впервые были опубликованы в этой газете.

Начав печататься в журнале «Молла Насреддин», первый номер которого был издан 7 апреля 1906 года (по старому стилю 20 апреля), он заложил основу сатирической журналистики в Азербайджане и в тюркско-мусульманском мире.

A.C.

