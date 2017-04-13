Авиакомпания Silk Way Airlines совершила первый грузовой рейс из Баку в Джибути

2017-04-13 17:27 | www.apa.az | 3

Авиакомпания Silk Way Airlines совершила первый грузовой рейс из Баку в Джибути. Как сообщили АПА-Экономикс в компании, это послужило началом реализации большой программы по выполнению еженедельных регулярных рейсов между двумя странами. Тем самым, страны Восточной и Центральной Африки открыли свои двери для Азербайджана.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, этим рейсом в Республику Джибути доставлена гуманитарная помощь, включающая продукты питания и питьевую воду общим весом примерно 76 тонн.

Также первым рейсом было доставлено 30 тонн товаров азербайджанских производителей под брендом «Made in Azerbaijan». В частности, была отправлена продукция следующих азербайджанских производителей – группы компаний Gilan Holding, Gazelli Group, Azersun Holding, Aznar QSC, Az-Granata MMC, Delta Group, Şami Keci Fermasi MMC, Xurcun и др.

Представление азербайджанских товаров на новом рынке дает начало развитию двусторонних торговых отношений между двумя странами и будет стимулировать увеличение торгового оборота. Наряду с экономическими отношениями, открытие регулярных рейсов между Азербайджаном и Джибути будет также способствовать развитию политических и культурных взаимоотношений между двумя странами.

Кроме того, между Азербайджаном и Джибути были подписаны два протокола в области гражданской авиации. С азербайджанской стороны документы подписал Президент «AZAL»а Джахангир Аскеров, со стороны Джибути – глава Администрации гражданской авиации Алмис Махмуд Хаид и исполнительный директор Air Djibuti Абубакер Омар Хади.

Документы предусматривают помощь Азербайджана в подготовке нормативной и регулятивной документации Администрации гражданской авиации Джибути в соответствии с требованиями İCAO, а также подготовку для этой страны специалистов в области гражданской авиации.

Отметим, что ранее в феврале между Азербайджаном и Джибути было подписано двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской авиации.