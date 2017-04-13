Caspian European Club провел церемонию вручения премий Caspian Energy Award и Caspian Business Award

2017-04-13 17:37 | www.apa.az | 4

В Баку в BOULEVARD Hotel Baku состоялась церемония вручения 14-ой международной премии Caspian Energy Award - 2017 и 2-ой международной премии Caspian Business Award - 2017.

Как сообщили АПА-Экономикс в организации, международные премии Caspian Energy Award и Caspian Business Award вручаются по результатам интернет-опроса, проведенного в 50 странах мира, политическим деятелям, государственным чиновникам, руководителям диппредставительств, государственных и частных компаний за вклад, внесенный в течение года в развитие экономики стран каспийско-черноморского и балтийского регионов.

Международные премии Caspian Energy Award и Caspian Business Award проводятся при поддержке Caspian Energy International Media Group и Caspian European Club, отмечающего в этом году свое 15-летие.

Выступая на церемонии, председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству, академик Зияд Самедзаде отметил, что сегодняшняя церемония собрала вместе ценные для страны личности, бескорыстно работающие для развития азербайджанской экономики и получившие в этой области успешные результаты. «Мы годами наблюдаем за тем, что происходит в нашей стране. Из года в год растут наши успехи и достижения, растет роль Азербайджана на международной арене», - сказал он, отметив большую роль Клуба в привлечении предпринимателей, деловых людей и государственных структур к совместному сотрудничеству. «Уверен, что совместно с вашей командой мы достигнем стабильности, развития и улучшения всех показателей в азербайджанской экономике», - резюмировал он.

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Айдын Алиев выразил благодарность за высокую оценку деятельности таможенных органов. «Уверяю вас всех, что реформы и модернизация, проводимые в таможенных органах, поддержка азербайджанских предпринимателей и азербайджанской экономики и далее будут продолжены», - подчеркнул он.

«Я выражаю свою признательность клубу за оценку моей деятельности, осуществляемой на протяжении долгих лет в секторе ИКТ Азербайджана. Цель каждого человека, госструктуры и компаний, собравшихся здесь сегодня - служить развитию нашей страны», - заявил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Эльмир Велизаде, пожелав всем номинантам успехов на этом пути.

«Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и Caspian Energy International Media Group. Председателем Caspian European Club является его превосходительство президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев», - отметил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. По его словам, сегодня Caspian European Club объединяет в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира.

«Именно благодаря поддержке председателя Caspian European Club, президента Азербайджана Ильхама Алиева, Caspian European Club превратился сегодня в одну из крупнейших, влиятельных и международных организаций, функционирующих в каспийско-черноморском и балтийском регионах», - подчеркнул Тельман Алиев.

От имени участников церемонии он выразил глубокую признательность Председателю Caspian European Club, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку деятельности Caspian Energy International Media Group и Caspian European Club.

В заключение, Тельман Алиев поблагодарил всех руководителей государственных структур, компаний и организаций за поддержку деятельности Клуба на протяжении долгих лет и плодотворное сотрудничество, и поздравил всех номинантов, победивших в премии, пожелав им дальнейших успехов в их деятельности.

Генеральным спонсором 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является Azersun Holding, спонсорами - Группа компаний «Вейселоглу», OOO «PolyMart», Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC, «Научно-Производственная Компания R.I.S.K.» и ASE EXPRESS & OCS, DSV, партнерами – ООО «Азпетрол Лтд.», Zenith Energy Ltd., ОАО AzMetco, ПО «Азнефть» SOCAR, НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR, ООО «NABUCCO A&C», ООО «SINAM», ООО “Нариманфильм”, ОАО «Азеравтойол», ООО «SOCAR Polymer».

Победители премии Caspian Energy Award - 2017 по номинациям:

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Айдын Алиев за особый вклад в развитие таможенного сотрудничества стран Каспийско-Черноморского региона

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Эльмир Велизаде за вклад в развитие ИКТ-сектора Азербайджана

AzMETCO JSC

Калибровочные и измерительные услуги

Победители премии Caspian Business Award - 2017 по номинациям:

Академик Зияд Самедзаде - Председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству

Стабильность и развитие экономики Азербайджанской Республики

AZERSUN HOLDING

Холдинг года

ULDUZ CHOCOLATE FACTORY

Кондитерская фабрика года

ASE ASYA AFRIKA HK VE DAS AR BRANCH

Транспортная компания года

PolyMart LLC

Компания года в сфере производства пластиковых труб и материалов

Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC

Компания года в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов

AZERAVTOYOL OJSC

Компания года в сфере реконструкции и развития дорожной инфраструктуры

SOCAR AZNEFT İB

Нефтегазодобывающее объединение года

SOCAR Heydar Aliyev Oil Refinery

Нефтеперерабатывающий завод года

R.İ.S.K Elmi İstehsalat Şirkəti

Компания года по разработке и экспорту инновационного программного обеспечения

NABUCCO A&C

Компания года в сфере строительства полнокомплектных стальных зданий

AZPETROL LTD LLC

Сеть автозаправочных станций года

SINAM LLC

Экспортер решений «электронного правительства» на зарубежные рынки

Narimanfilm LLC

За поддержку молодых талантов

За дополнительной информацией можно обращаться:

E-mail: info@caspianenergy.net; info@caspenergy.com

URL: www.caspianenergy.net; www.caspianenergy.org; www.caspianenergyforum.com