Дамаск: Запад нанес удар по складу химоружия ИГИЛ

2017-04-13 14:34 | www.oxu.az | 2

Сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция нанесла удар по складу химоружия террористов «Исламского государства» в Дейр-Эз-Зоре.

Как передает Oxu.Az, по утверждению Дамаска, в результате погибли сотни человек, в том числе мирные жители.

При этом ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA пишет, что сотни людей отравились при ударе по складу химоружия. Количество погибших не уточняется. Удар, как сообщается, произошел в пригороде Дейр-Эз-Зора под названием Джалта.

Н.О.