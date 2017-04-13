Отношения Азербайджана и Германии имеют прочный фундамент - посол

2017-04-13 17:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За 25 лет Азербайджан и Германия создали прочный фундамент для развития отношений, сказал в четверг журналистам в Баку на открытии памятника дружбы посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

"Германия установила дипломатические отношения с Азербайджаном сразу после обретения им независимости", - сказал посол. По его словам, сегодня между Азербайджаном и Германией налажены крепкие экономические и культурные связи.

"Сегодня мы представляем символ дружбы между Азербайджаном и Германией. Я очень рад, что символ Берлина - цветной медвежонок Бадди нашел свой уголочек в Баку", - сказал дипломат.

Медвежонок разрисован азербайджанской художницей.

Памятник дружбы установлен в центре Баку.

(Автор: Анаханум Хидаятова)