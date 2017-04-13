Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

2017-04-13 14:44 | www.oxu.az | 2

РФ и Белоруссия достигли договорённости по цене на нефть и газ, которая удовлетворяет обе стороны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, во время заседания правительства об этом сообщил российский премьер Дмитрий Медведев.

«Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», - сказал он.

Также Медведев заявил, что Белоруссия предоставила дополнительные гарантии для завершения газового спора.

Н.О.