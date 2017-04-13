Азербайджан и США отметили юбилей джазовым концертом (ФОТО)

2017-04-13 17:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт азербайджанских и американских джазовых исполнителей, посвященный 25-летию установления дипломатических связей между двумя странами, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

На открытии вечера гостям было представлен видеоматериал, рассказывающий об основных событиях, прошедших за 25 лет сотрудничества. Выступившие министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев и посол США Роберт Секута отметили высокий уровень отношений между двумя странами, плодотворную реализацию культурных проектов, направленных на сближение народов двух стран.

Было отмечено, что джаз - форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX - начале XX века в США в результате объединения африканской и европейской культуры и получившая впоследствии повсеместное распространение. Джаз полюбился азербайджанцам еще в начале XX века. Первый джазовый оркестр в Баку в 1938 году создали знаменитые азербайджанские композиторы Ниязи и Тофиг Гулиев. Этот оркестр, называвшийся Государственный эстрадно-симфоническим оркестром, стал основой азербайджанского джаза. Расцвет джаза в стране пришелся на 60-е годы прошлого столетия, когда такие музыканты, как Вагиф Мустафазаде, Тофиг Ахмедов, Рафиг Бабаев и квартет "Гая", подняли это музыкальное направление на новый, более качественный уровень. Первый джаз-фестиваль в Баку был проведён в 1969 году. Азербайджанские исполнители джаза являются участниками и победителями многих международных джаз-фестивалей и конкурсов, а традиционный Бакинский международный джазовый фестиваль вызывает большой интерес и проходит с участием известных исполнителей и музыкантов.

В концертной программе приняли участие популярная американская джазовая певица Габриэль Стравелли и заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде. Кульминацией вечера стал дуэт исполнительниц, которые представили азербайджанскую песню "Saçlarına gül düzüm". Вокалисткам аккомпанировали известные джазовые исполнители Эльчин Ширинов (фортепиано), Дэвид Кук (фортепиано), Патрик О`Лири (контрабас) и Эрик Хелворсон (ударник). Выступление артистов неоднократно сопровождалось овациями зрительного зала.

(Автор: Вугар Иманов)