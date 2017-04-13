У властей Сирии больше нет химического оружия – Асад

2017-04-13 17:20 | www.trend.az | 3

Власти Сирии больше не обладают химическим оружием. Об этом в интервью агентству France-Presse (AFP) заявил президент Башар Асад, передает ТАСС.

"Утверждения, что власти Сирии причастны к химической атаке, полностью сфабрикованы, - пояснил Асад. - Возникает впечатление, что Соединенные Штаты, являющиеся пособниками террористов, инсценировали всю эту историю, чтобы создать предлог".

"Мы не располагаем химическим оружием. Несколько лет назад мы отказались от всех наших запасов, - сказал президент САР. - Даже если бы такое оружие у нас было, мы бы никогда им не воспользовались".