Натиг Алиев встретился с послом США

2017-04-13 18:15 | www.apa.az | 3

Министр энергетики Натиг Алиев принял посла США в Азербайджане Роберта Секуту.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики, в ходе встречи были обсуждены хьюстонская конференция Offshore Technology, вопросы сотрудничества между США и Азербайджаном в энергетической сфере, последняя ситуация на мировом энергетическом рынке.

Посол США рассказал о конференции, он отметил, что мероприятие, в котором примут участие более 2300 участников, имеет глобальное значение для нефтегазовой промышленности. Р.Секута довел до внимания важность участия Азербайджана на конференции в лице SOCAR с точки зрения демонстрации энергоресурсов Каспия.

Натиг Алиев сообщил Роберту Секуте, что работы по проекту «Южный газовый коридор» ведутся в соответствии с графиком и Азербайджан выполняет свои обязательства по проекту.

Посол отметил, что реализация проекта «Южный газовый коридор» находится в центре внимания США.