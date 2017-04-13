Тело первой судьи-мусульманки в США нашли в Гудзоне – ФОТО

2017-04-13 14:52 | www.oxu.az | 2

В Нью-Йорке в реке Гудзон недалеко от Манхэттена было обнаружено тело первой судьи-мусульманки в истории США Шейлы Абду-Салам.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The New York Post.

По предварительным данным, тело 65-летней женщины обнаружили в районе 132-й улицы и Гудзон Парквэй. На ее теле полицейские не нашли признаков насилия.

Родственники судьи обратились в полицию 10 апреля и заявили о ее пропаже.

Н.О.