«Белый волк» принес Азербайджану победу в Португалии – ФОТО

2017-04-13 14:57 | www.oxu.az | 3

23-кратный чемпион мира, 7-кратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Эдуард Мамедов по прозвищу «Белый волк» стал победителем Всемирных игр по кикбоксингу по версии WAC, которые прошли 7-9 апреля в португальском городе Калдаш-да-Раинья.

Эдуард Мамедов сообщил Oxu.Az, что посвящает победу азербайджанскому народу.

«Белый волк» также отметил, что принял участие в турнире, несмотря на травму носа. Наш спортсмен провел 5 боев, одолев соперников из Румынии, Словении, Португалии и Франции.

Эдуард Мамедов является членом спортивного клуба «Динамо» МВД Азербайджана.

Э.А.

