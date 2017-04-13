Международная коалиция отрицает нанесение удара по складу ИГ в Дейр-эз-Зоре

2017-04-13 17:25 | www.trend.az | 3

Коалиция во главе с США заявила, что не наносила авиаудар по складу боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с химоружием в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого, по заявлению командования ВС Сирии, погибли сотни человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Коалиция не проводила ударов в этой области и в это время. Заявление сирийцев является неправильным. Вероятно, это преднамеренная дезинформация", - сообщил агентству официальный представитель штаба операции под кодовым названием Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, полковник американских ВВС Джон Дорриан.

Ранее командование ВС Сирии сообщило, что ВВС коалиции нанесли удар по штабу и складам боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), который привел к отравлению сотен людей. В сообщении командования, распространенном агентством SANA говорится, что налет авиации был совершен 12 апреля в 17:30 по местному времени.