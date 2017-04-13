Сделка по продаже ФК "Милан" китайским инвесторам официально закрыта

2017-04-13 17:52 | www.trend.az | 3

Сделка по продаже итальянского футбольного клуба "Милан" китайским инвесторам официально завершена. Об этом сообщается в пресс-релизе управляющей компании клуба Fininvest, который опубликован на официальном сайте организации, передает ТАСС.

Итальянская холдинговая компания Fininvest семьи Сильвио Берлускони продала китайским инвесторам 99,9% акций клуба. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба.

"Покупатели подтвердили, что намерены увеличить капитализацию и укрепить финансовую структуру клуба", - говорится в заявлении.

Новые руководители "Милана" будут избраны 14 апреля на совете акционеров клуба.

Компания Fininvest приобрела "Милан" в 1986 году. С тех пор клуб стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, шестикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов (Лиги чемпионов), пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира.

"Милан" занимает шестое место в чемпионате страны сезона-2016/17 после 31 тура.