Али Гасанов: «Протест против благоустройства территории, называемой «Советская» - не лучший образец религиозного фанатизма»

2017-04-13 19:21 | www.apa.az | 3

«Протест против благоустройства территории, называемой «Советская» - не лучший образец религиозного фанатизма».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в «Facebook» написал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии для выяснения ситуации в связи со сносом находящейся в Ясамальском районе на улице Абдуллы Шаига, 79 мечети Hacı Cavad. Глава государства, учитывая реакцию верующих, дал поручение до полного выяснения всех вопросов приостановить снос мечети, всестороннее изучить вопрос, объективно оценить техническое состояние здания и с целью представления соответствующих предложений создать комиссию. Конечно, соответствующая комиссия проанализирует создавшуюся ситуацию, решит, стоит ли на этой территории сохранить мечеть или строить новую, доложит главе государства о принятом ею решении», - отметил А.Гасанов.

Помощник президента озвучил свою гражданскую позицию по этому вопросу вне зависимости от решения комиссию. По его словам, особое сожаление у меня вызывает тот факт, что в этой акции по наущению определенных людей приняли участие и некоторые верующие. Это не внушает оптимизма.

А.Гасанов назвал также причины сноса «Советской»: «Господин президент выдвинул много больших инициатив в связи с городом Баку, которые с успехом были претворены в жизнь. Улучшение экологического состояния Баку, включение бакинского бульвара в число самых красивых приморских бульваров мира, обновление транспортной системы, строительство десятков путепроводов, мостов, переходов, очищение центра города от самостроек и возведение на их месте комплекса «Зимний бульвар», привлечение в столицу самых продвинутых отельных брендов и т.д. Результатом этого является то, что сегодня Баку вернул себе славу начала XX века, превратился в один из прекраснейших городов и международных гуманитарных центров.

Работы на территории «Советской» также являются продолжением проекта по благоустройству Баку. Баку должен стать современным городом, самостройки наподобие тех, что были на этой улице должны быть убраны из центра города – это требование сегодняшнего дня».

«Азербайджанское государство не хочет, чтобы его граждане жили в столице в условиях разрушенных дорог, безвоздушных, вонючих кварталов, оставшихся в наследство от беспорядочной урбанизации начала ХХ века. Вместо этого оно предлагает чистый город, удобные дороги, вносящие вклад в улучшение экологии зеленые парки, просторные квартиры, самые современные архитектурные жемчужины мира, крупные образовательные и молитвенные комплексы», - отметил помощник президента. Он подчеркнул, что за последние годы в Баку были построены, реконструированы и капитально отремонтированы более 250 школ, десятки детских садов, домов культуры.

«По поручению господина президента в Азербайджане реконструируются и восстанавливаются мечети. Комплекс мечети в Бибиэйбате, мечети Тезепир, Гейдар, Ичеришехер Джума, Хазрат Мухаммед, Аждарбей, Шамахы Джума, комплекс Гянджа Имамзаде и десятки других религиозных памятников и мечетей были капитально отремонтированы и отреставрированы государством. Число мечетей в Азербайджане в начале текущего года достигло 2166. Хотя в советское время функционировали 17 мечетей. В настоящее время 306 мечетей в стране охраняются государством как исторические памятники», - отметил А.Гасанов.

А.Гасанов напомнил, что президент Ильхам Алиев отмечает мусульманские праздники вместе с верующими и послами мусульманских стран, семья главы государства посетила священную Каабу: «В стране были предприняты серьезные шаги по расширению, реорганизации религиозного образования, без особой рекламы были построены новые и отремонтированы старые мечети, потому что все эти работы отражают заботу главы государства о религии, которую исповедует большинство населения страны, включая его самого».

«Скажите, государство, осуществляющее эту работу, заслуживает высокую похвалу, или проклятия, которые были озвучены некоторыми людьми вчера? Обращаясь к некоторым религиозным, общественным, культурным деятелям и оппозиционным политикам, озвучивающим радикальные призывы, хочу сказать: вместо того, чтобы давать верные объяснения, не надо запутывать людей неопределенными заявлениями, пытаться запятнать действия государства, которые заслуживают одобрения. В центрах исламской культуры – Мекке, Медине, Мешхеде, Кербале ежегодно разрушается много старых построек, а на их месте строятся новые здания. Пусть скажут те, кто 30 лет назад посетил мечеть пророка в Мекке и Медине, какие изменения произошли там, какие старые постройки были разрушены, и сколько на их месте появилось новых современных мест поклонения. Это заслуживает одобрения или осуждения?», - написал помощник президента.