Автомобиль Савченко сбил пенсионерку в Киеве – ФОТО

2017-04-13 15:00 | www.oxu.az | 2

Сегодня утром в Киеве автомобиль, в котором передвигалась депутат Верховной рады Надежда Савченко, сбил женщину. Это случилось в Деснянском районе города, на улице Теодора Драйзера, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Наша уважаемая Савченко, точнее её водитель, сбивает бабушку», - отметили в группе «Троещина ВК» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что Савченко вышла из машины и помогала женщине встать. Вскоре на место происшествия прибыли полиция и скорая. Обстоятельства инцидента выясняются.

Н.О.