Автомобиль Савченко сбил пенсионерку в Киеве – ФОТО
2017-04-13 15:00 | www.oxu.az | 2
Сегодня утром в Киеве автомобиль, в котором передвигалась депутат Верховной рады Надежда Савченко, сбил женщину. Это случилось в Деснянском районе города, на улице Теодора Драйзера, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.
«Наша уважаемая Савченко, точнее её водитель, сбивает бабушку», - отметили в группе «Троещина ВК» в соцсети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что Савченко вышла из машины и помогала женщине встать. Вскоре на место происшествия прибыли полиция и скорая. Обстоятельства инцидента выясняются.
Н.О.