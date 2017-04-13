Глава ИВ прокомментировал инцидент с журналисткой – ВИДЕО

2017-04-13 15:07 | www.oxu.az | 2

Глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехдиев прокомментировал вчерашний инцидент, когда он поднял руку на журналистку, задававшую ему вопросы возле мечети «Гаджи Джавад».

Как передает Oxu.Az, в интервью ölkə.az И.Мехдиев заявил, что не бил журналистку, и данная информация не соответствует действительности:

«В тот момент я был занят, вел с собой 5 членов общины, чтобы донести до них послание руководства. В этот момент какая-то журналистка нацелила на меня фотоаппарат, мол, сейчас же дай мне интервью. Я несколько раз вежливо попросил ее отойти в сторону, не мешать мне работать. Я даже сказал ей, что мечеть не снесут - ни сегодня, ни завтра. Попросил дать мне выполнить поручение руководства, а потом дать ей интервью. Но журналистка настаивала, чтобы я оставил все дела и дал ей интервью. Нельзя же так!».

И.Мехдиев также сказал, что открыт для всех журналистов:

«Я открыт для всех журналистов, всегда дружил с прессой, отвечал на все их вопросы. Там было минимум 10 журналистов, я ответил на все их вопросы, они остались довольны. Но журналисты тоже должны уважать человека, который стоит перед ними. Мы тоже люди, у нас есть самоуважение».

Отметим, что инцидент произошел во время акции протеста в связи со сносом исторической мечети «Гаджи Джавад» на территории под названием «Советская».

А.М.

