У Александра Лапшина нет проблем с сердцем - адвокат

2017-04-13 17:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая армянскими сайтами о том, что у арестованного блогера Александра Лапшина проблемы с сердцем, не соответствует действительности, сказал в четверг Trend его адвокат Эдуард Чернин.

Адвокат добавил, что встречался с Лапшиным, и не получал жалоб о каких-либо проблемах с его самочувствием. "Сегодня Лапшин был приведен в Бакинский апелляционный суд, и участвовал в процессе. Как можно приводить в суд человека, имеющего проблемы с сердцем, и самочувствие которого ненормально? Лапшин ничего не говорил о проблемах с самочувствием", - отметил адвокат.

Эдуард Чернин также отметил, что его подзащитный не жалуется на условия содержания в первом Бакинском СИЗО. "Раз в неделю он проходит медицинское обследование, и если появится необходимость в лечении, то ему будет оказана необходимая помощь", - отметил Чернин.

В заключение адвокат сказал, что вполне понятно, почему армянские сайты распространяют такую недостоверную информацию.

Напомним, что решением Насиминского районного суда от 7 апреля срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лапшина был продлен на три месяца.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Седьмого февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции в Азербайджан Лапшина восьмого февраля министерством иностранных дел Азербайджана в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)