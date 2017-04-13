Реализация "Южного газового коридора" находится под пристальным вниманием США - посол

2017-04-13 18:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - США пристально следят за ходом реализации проекта "Южный газовый коридор", и его поддержка Вашингтоном остается устойчивой и продолжительной. Об этом, как сообщает в четверг министерство энергетики Азербайджана, сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута на встрече с министром энергетики Натигом Алиевым.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны обсудили Хьюстонскую конференцию по офшорным технологиям, которая пройдет в начале мая, сотрудничество в энергетической сфере, вопросы энергобезопасности и ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Секута также поинтересовался ходом реализации "Южного газового коридора". Натиг Алиев отметил удовлетворительный уровень работ по проектам "Шах Дениз-2", расширения Южнокавказского трубопровода и строительству TANAP, а также выразил обеспокоенность в связи с некоторыми трудностями с реализацией проекта TAP на территории Италии, которые могут повлиять на время запуска "Южного газового коридора".

Министр высоко оценил позицию министра экономического развития Италии Карло Календы по вопросу строительства TAP и отметил, что проведение третьего заседания Консультативного совета по "Южному газовому коридору" дало импульс ускорению работ и продвижению процесса.

Роберт Секута, в свою очередь, сообщил, что реализация проекта "Южный газовый коридор" находится под пристальным вниманием США и поддержка его страны этого проекта остается устойчивой и продолжительной.

Алиев также сообщил, что совместное решение ОПЕК и стран, не входящих в картель, о сокращении добычи нефти оказалось действенным и положительно повлияло на рынок.

"Продление соглашения или любое другое решение будет определяться на основе отчета Мониторингового комитета. Направление развития нефтяного рынка во втором полугодии будет уточнено на майской встрече ОПЕК", - сказал Алиев.

(Автор: Максим Цурков)

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