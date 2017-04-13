Кличко прокомментировал вопрос участия российского представителя на «Евровидении»

2017-04-13 15:11 | www.oxu.az | 2

«Вопрос участия российского представителя на конкурсе «Евровидение» в Киеве политизируется».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

«Что касается участия российского представителя, это не наша компетенция. К большому сожалению, вопрос политизируется. У каждой страны есть свои законы, которые ни в коем случае нельзя нарушать. У российской стороны есть возможность выбрать другого исполнителя, который не нарушал законов Украины. Что касается политической составляющей, Россия выбрала этого исполнителя, к большому сожалению, зная, что данный исполнитель нарушил законы Украины», - заявил Кличко.

A.C.

