Центробанк намерен привлечь 250 млн манатов

2017-04-13 15:15 | www.oxu.az | 2

Центробанк Азербайджана (ЦБА) объявил о проведении очередного аукциона по привлечению средств 14 апреля.

Как передает Oxu.Az, ЦБА планирует привлечь 250 млн манатов на этом аукционе.

Срок депозитного аукциона составляет 14 дней, процентная ставка по заключаемым на аукционе сделкам - 12,01%-14,99%. На последнем депозитном аукционе 10 апреля банк намеревался привлечь 200 млн манатов. Однако в тот день срок на депозиты составил 353,5 млн манатов.

У.А.

