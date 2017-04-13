Азербайджанский актер примет участие в летней школе Александра Калягина (ФОТО)

2017-04-13 18:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский актер Джейхун Дадашов примет участие в XI Международной летней театральной школе Союз театральных деятелей РФ в Москве, которая пройдет с 2 по 29 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта.

Международная летняя театральная школа создана для молодых профессиональных актеров России стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсный отбор участников завершился, в этом году в школе пройдут обучение 87 молодых артистов из 24 стран мира. Все 11 лет у руля проекта стоит его идейный вдохновитель и неизменный художественный руководитель - председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист России Александр Калягин.

Традиционно в проекте принимают участие представители азербайджанской театральной школы. Джейхун Дадашов – выпускник факультета художественного творчества Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, а также магистратуры вуза по специальности театрального режиссера. В 2002-2003 годах – художественный руководитель и главный режиссер драматического кружка клуба "Dostluq". С 2003 года – актер Азербайджанского государственного театра пантомимы, где воплотил около двадцати образов. Актер также является участником международных фестивалей в России, Турции и Египте. Снялся в фильмах "QAZ", "Bəylik dərsi", "Cavid ömrü" , "Mürafiə vəkillərinin hekayəti" и т.д. Ныне возглавляет собственный театральный проект - «Ребус».

Этот экспериментальный проект – Международная летняя театральная школа - создавался и реализуется для иммунизации молодого поколения современного театра. Участники заряжаются вакциной творческой свободы в работе с лучшими российскими режиссерами, в процессе обмена опытом с коллегами по цеху из разных стран, знакомясь с авторскими методиками сильнейших педагогов.

Образовательная программа проекта включает: мастер-классы, тренинги и лекции по основным профессиональным дисциплинам (актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, контактная импровизация, вокал, ритмика, современный танец, грим, фехтование и сценический бой); творческие встречи с мастерами российского и зарубежного театра; просмотр спектаклей московских театров; показы выпускных спектаклей Школы на театральных площадках Москвы и Московской области. Выпускники получают диплом о повышении квалификации государственного образца. Обучение в Театральной школе СТД - бесплатное!

Немаловажной составляющей процесса обучения является участие в одном из режиссерских проектов. В этом году запланирована постановка 5 разножанровых спектаклей: кукольного, пластического, уличного и двух драматических. Уже известен режиссерский состав 11 Международной летней театральной школы:

Александр Огарёв - режиссер, заслуженный артист России. С 2016 года художественный руководитель Лаборатории Александра Огарёва в театре "Школа Драматического Искусства". Лауреат российской национальной театральной премии "Золотая Маска".

Александр Пепеляев - хореограф, режиссер. Является создателем и художественным руководителем проекта «Кинетический театр». Неоднократный номинант российской национальной театральной премии «Золотая Маска».

Борис Павлович - режиссер, актёр, педагог. Неоднократный номинант национальной премии «Золотая маска».

Елена Польди - режиссер-постановщик Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, доцент ГИТИСа. Создатель и руководитель «Антикварного цирка», одного из немногих в России уличных цирковых коллективов.

Александр Янушкевич - главный режиссер Брестского театра кукол. Лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска».

(Автор: Вугар Иманов)