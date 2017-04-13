В одном из бакинских поселков будет ограничена подача питьевой воды

2017-04-13 18:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В бакинском поселке Пираллахи будет ограничена подача питьевой воды.

Как сообщили Trend в четверг в отделе по связям с общественностью ОАО "Азерсу", в связи с подключением проложенного на территории Пираллахинского района Баку нового магистрального водопровода к сети завтра с 07:00 на протяжении всего дня подача питьевой воды в поселке Пираллахи будет ограничена.

(Текст: Талех Агавердиев)