СМИ: Зять Трампа активно вмешивается в вопросы внешней политики США

2017-04-13 15:18 | www.oxu.az | 1

Источники в Белом доме рассказали ресурсу Washington Free Beacon, что зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вмешивается в вопросы внешней политики США и в деятельность Совета национальной безопасности (СНБ), передает Oxu.Az со ссылкой на Rambler.news.

«Кушнер вмешивается во многие проблемы. Такой прямой контроль над внешней политикой из Западного крыла (где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников) никогда раньше не осуществлялся. Это приводит к большим трудностям, люди просто не знают, как с этим бороться. Мы уважаем его позицию, но это препятствует процессу принятия политических решений», - заявил один из источников.

Также представители Белого дома отметили, что господин Кушнер пытается «осуществлять управление СНБ на микроуровне», мешая помощнику президента США по нацбезопасности Герберту Макмастеру.

Источники ресурса сообщили, что в СНБ разочарованы влиянием зятя господина Трампа на внешнюю политику относительно Ирака, Израиля, Мексики, Саудовской Аравии и Китая. Они отмечают, что господин Кушнер вмешивается в повестку обсуждения приоритетных вопросов и постоянно следит за действиями СНБ.

«Мы до сих пор не знаем нашей политики в отношении текущих вопросов. Поэтому, когда мы получаем запросы по базовым темам от зарубежных коллег, мы не можем решительно высказывать свое мнение», - добавил один из источников.

Имя Джареда Кушнера упоминается и в истории с возможным вмешательством России в прошлогодние выборы президента США. В марте СМИ сообщили, что он вместе с бывшим помощником главы государства по нацбезопасности Майклом Флинном встретился с российским послом Сергеем Кисляком. В Белом доме эту информацию подтвердили: переговоры состоялись «с целью установления канала связи». Позднее стало известно, что в декабре прошлого года Джаред Кушнер встречался в Нью-Йорке с главой ВЭБа Сергеем Горьковым.

Н.О.