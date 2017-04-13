В Азербайджане используют новейшую технологию для диагностики генетических заболеваний (ФОТО)

2017-04-13 18:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане будет применена новейшая технология для диагностики генетических болезней на ранней стадии - у плода, сказала в четверг на конференции азербайджанских и турецких врачей, посвященной презентации проекта «Новые технологии в пренатальной диагностике», представитель турецкого Центра диагностики генетических заболеваний в Азербайджане Эльсадиг Туран.

По его словам, новая диагностика наследственных болезней будет проводиться посредством теста NİFTY. Этот тест позволяет провести диагностику генетического заболевания по 19 параметрам. «Для NIFTY нужен маленький образец крови матери из вены. Затем сравниваются образцы крови матери и ребенка. В результате устанавливается, есть ли хромосомные нарушения у плода или нет», - сказал представитель турецкого центра.

Эльсадиг Туран добавил, что тест NIFTY является лучшей альтернативой традиционно использующимся диагностикам. NIFTY - новый, оригинальный, высокотехнологичный, очень точный тест для неинвазивной пренатальной диагностики плода. В основе теста лежит анализ ДНК плода, находящейся в крови матери. NIFTY позволяет очень точно (>99,9 процента) установить наличие или отсутствие наиболее частой хромосомной патологии — синдромов Дауна, Эдвардса и Патау, а также определить пол ребенка.

По словам Эльсадига Турана, сегодня образцы, взятые у матери для определения некоторых генетических заболеваний у плода, отправляют за границу, где и проводится тест, а эта новая технология позволит проводить анализ в Азербайджане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)