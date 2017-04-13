Белоруссия полностью погасила долг перед «Газпромом»

2017-04-13 20:13 | www.apa.az | 4

Белоруссия погасила долг перед «Газпромом» на $726,2 млн за поставки российского газа в 2016–2017 годах. Как передает АПА, об этом РИА «Новости» сообщает со ссылкой на сообщение компании.

«Белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 млн, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед «Газпромом» за поставки российского газа в 2016–2017 годах», — говорится в сообщении.

Таким образом, Россия и Белоруссия урегулировали одну сторону нефтегазового конфликта, который длился несколько месяцев.