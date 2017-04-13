Блогер-азербайджанец: Один мой пост в Instagram стоит 18 тысяч – ВИДЕО

2017-04-13 15:30 | www.oxu.az | 2

Популярный российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов стал гостем передачи «Comedy club» на ТНТ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BAKU.WS, Г.Гасанов рассказал о своих постах на официальной странице в Instagram. Блогер заявил, что его публикации набирают более 20 млн просмотров. Он также отметил, что каждый его пост стоит 600-700 тысяч рублей (18 тысяч манатов).

Эти слова блогера удивили ведущих «Comedy club» Павла Воли и Гарика Харламова. Павел Воля даже заявил, что уходит с ТНТ.

Представляем читателям фрагмент передачи:

A.C.

