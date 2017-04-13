СБ ООН принял решение завершить миротворческую миссию на Гаити

2017-04-13 18:58 | www.trend.az | 3

Совет Безопасности продлил на последние полгода - до 15 октября - Миссию ООН по стабилизации на Гаити (МООНСГ) и принял решение заменить ее меньшей по масштабу миротворческой операцией, которая сосредоточится на поддержании общественного порядка в стране и подготовке национальной полиции страны, передает ТАСС.

Соответствующая резолюция получила поддержку всех членов СБ, включая Россию.

В документе Совбез постановил "постепенно сокращать численность военного компонента МООНСГ в течение заключительного шестимесячного периода и полностью вывести его из Гаити к 15 октября 2017 года". Согласно резолюции, последующая Миссия ООН по поддержанию мира на Гаити (МООНППГ) начнет работу 16 октября и "будет иметь в своем составе не более семи сформированных полицейских подразделений" общей численностью 980 человек, а также "295 полицейских, набранных на индивидуальной основе". Срок ее полномочий рассчитан до 15 апреля 2018 года.