Силы коалиции во главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18 бойцов оппозиции

2017-04-13 19:09 | www.trend.az | 2

Силы контртеррористической коалиции во главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18 человек из отряда умеренной оппозиции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как сообщила пресс-служба, инцидент произошел 11 апреля в районе к югу от города Табка.

"Удар был нанесен по просьбе партнерских вооруженных сил, которые указали, где находится эта цель, определенная как боевая позиция группировки "Исламское государство"", - сообщили в американском военном ведомстве. По его данным, в действительности цель оказалась передовой позицией отряда вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии".

"Коалиция изучает причины инцидента и будет принимать все необходимые меры для их избежания в будущем", - отметили в оборонном ведомстве.

Военную кампанию против ИГ США проводят при поддержке ряда стран-партнеров, утверждая, что в общей сложности в той или иной степени в операции участвует около 65 стран. В Ираке такие военные действия начались 15 июня 2014 года, в Сирии - 22 сентября 2014.