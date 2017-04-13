Российский Первый канал отказался транслировать «Евровидение-2017»

2017-04-13 20:28 | www.apa.az | 3

Первый канал не будет транслировать «Евровидение-2017». Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает RNS.

«Сегодня «Первый канал» получил письмо Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение», со ссылкой на решение специальных служб Украины. В сложившейся ситуации «Первый канал» не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Ранее Киев назвал единственное условие участия в конкурсе «Евровидение-2017».