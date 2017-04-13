Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов выбросился из окна

2017-04-13 15:34 | www.oxu.az | 4

Российский актер Василий Степанов, ставший известным после выхода фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука, находится в больнице в тяжелом состоянии после падения с пятого этажа из квартиры в Москве, где он проживал, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru.

Что явилось причиной случившегося - трагическая случайность или решение 31-летнего актера свести счеты с жизнью, пока доподлинно неизвестно. При этом очевидцы, слова которых приводит издание, утверждают, что, вероятнее всего, имел место второй вариант развития событий.

Сообщается, что трагедия произошла сегодня в первой половине дня. В больницу Степанов был доставлен с переломами таза, правого плеча, пяточных костей и многочисленными ушибами. Также известно, что в последние месяцы актер проходил длительную реабилитацию после компрессионного перелома позвоночника.

Роль Максима Каммерера в фильме «Обитаемый остров» по роману братьев Стругацких, вышедшем в 2008 и 2009 годах в двух частях, сделала Степанова восходщей звездой российского кинематографа, однако в дальнейшем его актерская карьера не сложилась. В прессе и на телевидении не раз выходили сюжеты о том, что после удачного старта Василий не может найти себя в профессии.

A.C.

