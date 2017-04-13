Мусье Жордан объединил актеров Казахстана и Азербайджана (ФОТО)

2017-04-13 20:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - С 12 по 15 апреля в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном в Баку и Шеки проходят Дни культуры и искусства Кызылординской области Казахстана, сообщает Trend Life.

Сегодня в рамках Дней культуры и искусства на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку представлена комедия "Не уедешь! Все, не уедешь..." по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - учёном-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне"

Спектакль представлен коллективом Кызылординского областного казахского музыкального драматического театра имени Нартай Бекежанова.

Перед показом спектакля актеры из Казахстана встретились с азербайджанскими коллегами – артистами Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Во встрече приняли участие художественный руководитель казахского музыкального драматического театра, заслуженный деятель Казахстана Амир-Темир Хусейн Жусипулы, заслуженный артист Бакытбек Алпысбай, заслуженные работники культуры Залипа Толепова, Бакытбек Темирбеков, актеры Зухра Сайпи, Маржан Абишева, Канат Архабаев.

С азербайджанской стороны – народные артисты Мабуд Магеррамов, Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Наталья Шаровская, Фуад Османов. Именно эти актеры исполняют главные роли в спектакле "Мусье Жордан, учёный ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" в азербайджанском театре.

Поприветствовав своих коллег из Казахстана, азербайджанские актеры подчеркнули, что очень рады их визиту.

Они рассказали, что с постановкой "Мусье Жордан, учёный ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" гастролировали во многих странах, но, к сожалению, пока не были в Казахстане.

Актер Мабуд Магеррамов рассказал гостям о деятельности Мирзы Фатали Ахундзаде, а также об интересных фактах его биографии.

В свою очередь, актеры из Казахстана подчеркнули, что для них очень важно представить спектакль по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде именно в Азербайджане.

По словам художественного руководителя театра Амира-Темира Хусейна Жусипулы, они отыграли данный спектакль только один раз, в день премьеры, а потом их театр закрылся на ремонт. После окончания ремонтных работ в театре они планирую дальнейшую демонстрацию постановки.

Отметим, что консультантом спектакля "Не уедешь! Все, не уедешь..." является заслуженный деятель искусств Азербайджана, главный режиссер Шекинского государственного драматического театра имени Сабита Рахмана Мирбала Салимли, с которым Амир-Темир Хусейн Жусипулы познакомился несколько лет назад на театральном фестивале в Конье (Турция).

Азербайджанские актеры рассказали гостям, что в Шеки один раз в два года проходит Международный театральный фестиваль, и выразили надежду, что музыкальный драматический театр имени Нартай Бекежанова в будущем примет участие этом фестивале.

Рассказывая об истории Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, артисты отметили, что это театр с давними и славными традициями.

Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере, обе стороны выразили искреннюю заинтересованность в обмене творческим опытом, подчеркнув значимость Дней культуры для более близкого ознакомления с культурной и искусством.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)